L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha commentato così il successo ottenuto in Champions League contro lo Slavia Praga

Lautaro Martinez ha commentato il successo ottenuto in Champions League contro lo Slavia Praga: «Siamo felici, l’importante è lavorare per la squadra. Lukaku è una gran persona, ogni giorno lavoriamo per trovare l’intesa».

«Contro il Barcellona dobbiamo ripartire dai 45 minuti della gara del Camp Nou. Siamo cresciuti e possiamo giocarcela», ha concluso il bomber dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.