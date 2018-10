Inter, le cifre di Lautaro Martinez: 14 milioni più 7 di bonus

Sia l’Inter che il Racing hanno ufficializzato le cifre per Lautaro Martinez, inferiori rispetto a quelle emerse in estate.

Il Racing Avellaneda ha pubblicato le cifre definitive dell’affare Lautaro Martinez all’Inter. Come ufficializzato anche dall’assemblea dei soci, il craque argentino è arrivato a Milano per 14 milioni, con 7 di bonus. Una cifra inferiore rispetto ai 25-30 milioni annunciati in estate. In compenso la società bianco azzurra si è riservata il 10% su 14 milioni di una eventuale futura vendita. Se i nerazzurri venderanno a una cifra superiore, come probabile, il Racing riceverà la percentuale sulla differenza. Pablo Mena, il tesoriere del club, ha specificato anche le condizioni per ottenere i 7 milioni di bonus: le variabili saranno i gol segnati, le presenze in campionato e il piazzamento in Champions League.