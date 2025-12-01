Inter, Lautaro Martinez risponde alle critiche: doppietta al Pisa e nel mirino il record di Boninsegna

Inter, Lautaro ruggisce a Pisa: doppietta da leader che zittisce le critiche e rilancia i nerazzurri. Il capitano festeggia le 250 presenze

Per raccontare la vittoria nerazzurra a Pisa bisogna partire dall’emozione pura: la corsa sotto il settore ospiti e l’urlo liberatorio di Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter ha vissuto una giornata da dominatore assoluto, scegliendo il momento perfetto per cambiare il destino di una gara complicata. Alla presenza numero 250 in Serie A, l’argentino ha spento le speranze di Alberto Gilardino, che pregustava il settimo risultato utile consecutivo. Una sassata di sinistro ha piegato le mani al portiere e riportato il sereno in casa nerazzurra.

Esposito e Barella, compagni di battaglia

Il vantaggio è nato dalla fame del giovane Francesco Pio Esposito, entrato con la giusta cattiveria e bravo a rubare palla ad Aebischer prima di servire l’assist decisivo. Lautaro ha completato l’opera con freddezza, e poco dopo ha chiuso i conti: cross teso di Barella e zampata da vero pirata d’area per il definitivo 0-2. Quando il capitano si accende, tutta la squadra di Chivu ne beneficia.

Record e numeri da trascinatore

La doppietta di Pisa ha un valore storico: con 163 gol in maglia nerazzurra, Lautaro ha superato Sandro Mazzola diventando il quarto marcatore all-time dell’Inter. Ora il podio è nel mirino, con Boninsegna distante appena otto reti.

Sul piano del rendimento, i numeri parlano chiaro: 10 gol in 16 presenze stagionali (6 in campionato e 4 in Champions), il 40% in più rispetto allo stesso punto della scorsa stagione. Una parabola ascendente che trascina l’Inter verso la vetta e consolida il ruolo del “Toro” come leader indiscusso.

