Inter Lazio, i convocati di Sarri: il tecnico ha sciolto le riserve su Romagnoli. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico biancoceleste

Inter Lazio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di San Siro di domani sera. Romagnoli presente. Le ultime.

Alessio Romagnoli è presente tra i convocati per la sfida contro l’Inter. Sarri ha deciso di portare il centrale a Milano e la scelta finale sarà presa solamente a ridosso della partita per capire se rischiare oppure no.

Di seguito la lista dei convocati della Lazio:

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia