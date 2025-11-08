Lazio News
Inter Lazio, i convocati di Sarri: il tecnico ha sciolto le riserve su Romagnoli. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico biancoceleste
Inter Lazio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di San Siro di domani sera. Romagnoli presente. Le ultime.
Alessio Romagnoli è presente tra i convocati per la sfida contro l’Inter. Sarri ha deciso di portare il centrale a Milano e la scelta finale sarà presa solamente a ridosso della partita per capire se rischiare oppure no.
Di seguito la lista dei convocati della Lazio:
Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic
Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia
