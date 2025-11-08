 Inter Lazio, i convocati di Sarri: il tecnico ha sciolto le riserve su Romagnoli. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico biancoceleste
Lazio News

Inter Lazio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di San Siro di domani sera. Romagnoli presente. Le ultime.

Alessio Romagnoli è presente tra i convocati per la sfida contro l’Inter. Sarri ha deciso di portare il centrale a Milano e la scelta finale sarà presa solamente a ridosso della partita per capire se rischiare oppure no.

Di seguito la lista dei convocati della Lazio:

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia

