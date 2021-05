Inter, l’incontro Conte Zhang potrebbe non esserci: l’indiscrezione

Ieri era atteso l’incontro tra Conte e Zhang, faccia a faccia che non è arrivato e potrebbe non arrivare in generale

Ha del clamoroso la notizia che il tanto atteso incontro tra il tecnico dell’Inter Antonio Conte e il presidente Steven Zhang potrebbe non avvenire. La situazione in casa nerazzurra.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’incontro tra le parti sarebbe ulteriormente slittato: Conte è in attesa di una convocazione ufficiale da parte di Zhang, ma il presidente non avrebbe alcun interesse a incontrare l’allenatore. Vale a dire che nei pensieri del numero uno dell’Inter la situazione non è mutata né rispetto all’incontro di Villa Bellini, quando il mercato fu azzerato, né rispetto a quest’inverno, quando il mercato fu addirittura cancellato.