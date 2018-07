Dopo Nainggolan anche Karamoh si ferma per un fastidio muscolare al ginocchio destro. Gli esami clinici sono previsti domani per entrambi

Non si può certo dire che sia una preparazione fortunata quella dell’Inter. Come se non bastasse la sconfitta per 2 a 0 in amichevole con il Sion, prestazione che ha lasciato l’amaro in bocca all’allenatore Luciano Spalletti e a qualche tifoso, sono arrivati prima l’infortunio di Radja Nainggolan e ora anche quello di Yann Karamoh. Stando a quanto riporta SportMediaset, il francese ha accusato un fastidio muscolare al ginocchio destro proprio nella partita contro gli svizzeri. L’esterno nerazzurro così come il belga sosterranno domani gli esami medici di rito per valutare l’entità dell’infortunio. Per entrambi ci sono comunque buone sensazioni e non si prevede una lunga degenza.

Karamoh è arrivato all’Inter dal Caen per 5,5 milioni di euro e nella scorsa stagione ha messo a segno 1 gol in 16 presenze in Serie A. Spalletti crede molto nelle sue qualità e stando agli ultimi rumors avrebbe bloccato la sua cessione nonostante le numerose offerte pervenute a Suning.