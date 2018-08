Inter, in 6 rischiano il taglio in Champions: fuori anche Candreva e Gagliardini?

L’Inter rischia di dover fare delle scelte dolorose per la lista Champions. Out due tra Gagliardini, Vecino, Candreva e Dalbert

L’Inter è costretta a fare, ancora una volta, i conti con la Uefa. I nerazzurri, per colpa del Fair Play Finanziario, dovranno fare delle scelte dolorose per quanto concerne la lista Champions. I nerazzurri, capitati in un girone di ferro insieme a Barcellona, Tottenham e Psv Eindhoven, avranno un problema in più perché dovranno compilare una lista ridotta a soli 22 giocatori di cui 2 cresciuti nel vivaio nerazzurro. Ad oggi sono presenti 24 calciatori in rosa, di cui uno, Karamoh, con le valigie in mano (in caso di permanenza difficilmente verrebbe inserito in lista).

Come riferito da Tuttosport, l’Inter dovrebbe tagliare fuori il terzo portiere Tommaso Berni per far posto a Raffaele Di Gennaro, cresciuto nel vivaio nerazzurro e rientrato dal prestito allo Spezia e dovrebbe far fuori anche Joao Mario, finito sul mercato ma, in assenza di compratori, destinato a rimanere in nerazzurro almeno fino a gennaio. Sono 20 i giocatori della prima squadra da inserire in lista, tenendo conto però delle limitazioni sul saldo mercato che costringeranno l’Inter a escludere dalla lista un giocatore il cui costo di acquisto abbia superato quota 20 milioni. Possibili dunque i tagli di due tra Gagliardini, Vecino, Candreva e Dalbert, tutti costati dai 20 milioni in su.