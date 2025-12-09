Inter Liverpool, manca sempre meno al big-match di Champions League a San Siro! Nerazzurri pronti a dimenticare l’Atletico: questi i possibili undici scelti da Chivu e Slot

Inter Liverpool, manca sempre meno al big-match di Champions League a San Siro! Questi i possibili undici scelti da Chivu e Slot

Reduce dalla sconfitta al Metropolitano contro l’Atletico Madrid, l’Inter torna a respirare l’atmosfera delle grandi notti europee. A San Siro va in scena la supersfida contro il Liverpool, valida per la sesta giornata della fase campionato di Champions League. Una gara dal peso specifico enorme: i nerazzurri, allenati da Cristian Chivu (tecnico romeno classe 1980), vogliono muovere la classifica e mettere un’ipoteca sulla qualificazione diretta agli ottavi.

Con 12 punti, la formazione milanese naviga nella parte élite del girone unico, mentre i Reds inseguono a quota 9, rendendo il confronto un autentico scontro diretto per le gerarchie europee.

Inter Liverpool, Chivu in allarme: febbre per Akanji e dubbi sulla fascia destra

La vigilia in casa nerazzurra non è stata semplice. Manuel Akanji, difensore svizzero classe 1995, è alle prese con un attacco febbrile che lo mette seriamente a rischio. In caso di forfait, il posto nella linea a tre verrebbe occupato dal tedesco Yann Bisseck, classe 2000, sempre più prima alternativa nel pacchetto arretrato.

L’altro rebus riguarda la fascia destra: l’olandese Denzel Dumfries è ancora indisponibile e il ballottaggio si restringe a Luis Henrique e Carlos Augusto, con l’esterno ex Marsiglia favorito anche rispetto al francese Andy Diouf. A centrocampo torna la qualità e l’esperienza di Henrikh Mkhitaryan, mentre davanti spazio ai titolarissimi: il capitano Lautaro Martinez, classe 1997, e Marcus Thuram, attaccante francese che sta vivendo una stagione di grande continuità.

Inter Liverpool, Slot cambia tutto: fuori Salah, dentro i volti nuovi

Dall’altra parte il Liverpool vuole ribaltare le gerarchie del girone. Complice la clamorosa esclusione di Mohamed Salah, al centro di tensioni interne, Arne Slot punta su un undici rinnovato. Riflettori puntati sul tedesco Florian Wirtz, talento classe 2003, e sul centravanti svedese Alexander Isak, supportato dal giovane Hugo Ekitike. Una scelta coraggiosa, ma coerente con la volontà del tecnico olandese di dare nuova identità al gruppo.

PROBABILI FORMAZIONI: