Inter Liverpool, Slot: «Salah? Si parli della squadra»

Inter Liverpool, Slot elogia la prestazione dei Reds al termine del match della sesta giornata di League Phase di Champions League, sviando il tema Salah

Il successo per 1-0 del Liverpool a San Siro contro l’Inter, nella sesta giornata della League Phase non chiudono soltanto una notte di Champions League, ma aprono nuove riflessioni sul momento dei Reds.

Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Arne Slot ha analizzato la prestazione dei suoi uomini, scegliendo di ridurre al minimo i riferimenti al caso Salah e di riportare l’attenzione sul campo e sulla reazione mostrata dalla squadra.

VITTORIA E MOMENTO DEL LIVERPOOL – «Salah? Non abbiamo ottenuto tanti bei risultati di recente, oggi invece abbiamo vinto una grande partita in Champions in un grandissimo stadio».

FOCUS SULLA SQUADRA – «Bisognerebbe parlare di chi ha giocato stasera. So che venerdì in conferenza stampa mi faranno domande ancora su Salah, ma dobbiamo parlare della grande prestazione di stasera».

Le parole di Slot confermano la volontà di proteggere il gruppo e di ricentrare il discorso sulla prova offerta dalla squadra, dopo settimane condizionate da risultati altalenanti e dalle polemiche legate al fuoriclasse egiziano. Per il Liverpool il successo di San Siro rappresenta un’iniezione di fiducia, mentre per l’Inter resta l’amarezza per un finale amaro che ridisegna la corsa alla qualificazione.