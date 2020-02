Si attendono novità dalla UEFA per le misure da prendere per Inter Ludogorets dopo l’emergenza Coronavirus in Italia: le novità

La UEFA è chiamata a pronunciarsi in questi giorni in merito a Inter-Ludogorets, gara di ritorno di Europa League, messa a rischio dall’emergenza Coronavirus in Italia.

Per ragioni di calendario è impossibile aspettarsi un rinvio del match. Secondo quanto riportato dai colleghi di gazzetta.it, sta prendendo piede l’ipotesi di disputare il ritorno in campo neutro.