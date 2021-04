Inter, Lukaku no stop: il belga è implacabile dopo la sosta

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, Romelu Lukaku ha sempre portato a casa prestazioni maiuscole e con gol

Questa sera allo stadio Dall’Ara, l’Inter scenderà in campo contro il Bologna. Al centro dell’attacco nerazzurro ci sarà, ovviamente, Romelu Lukaku intenzionato a non fermarsi e a regalare la nona vittoria consecutive alla sua squadra. E inoltre, come riporta La Gazzetta dello Sport, il belga è implacabile quando si rientra dalla sosta per le Nazionali.

Lo scorso anno, in quattro partite segnò la bellezza di 5 reti non trovando la via del gol in una sola occasione. In questa stagione, invece, Lukaku in tre occasioni (contro Milan, Torino e Crotone) ne ha segnati quattro: uno a rossoneri e rossoblù e due ai granata. E Conte spera anche in questa statistica per proseguire nella strada verso lo scudetto.