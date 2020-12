Inter macchina da gol: solo Bayern e Psg hanno segnato di più in Europa

L’Inter è un’autentica macchina da gol: con 26 reti in 10 partite ha l’attacco migliore della Serie A il terzo in Europa. I numeri

È un’Inter che segna come quella del Triplete. Certo, quella del 2009-2010 era granitica e inscalfibile mentre questa rimane più morbida e ancora indecifrabile ma un fatto è certo: Conte sta costruendo un’autentica macchina da gol. L’arma più pericolosa a disposizione è, certamente, Romelu Lukaku. Quasi un terzo delle reti segnate in campionato dall’Inter arrivano dalla stessa palla di cannone. Il belga, 8 centri sui 26 totali (uno su rigore), è lo strumento attraverso cui buttare giù ogni muro, ogni difesa. Solo Immobile (42) e Cristiano (39) hanno segnato più gol di Lukaku (31) da quando è arrivato in A, nel 2019-20. Questo è il miglior Romelu di sempre e gran parte del merito è dello stesso Conte.

Il Bayern d’acciaio, con lo stesso numero di partite, 10, ne ha segnati 34 in Bundesliga, mentre in Ligue 1 il Psg di Neymar e Mbappé è arrivato a 33, ma in 13 gare. Dietro alle due ultime finaliste di Champions c’è, assieme al Liverpool, la macchina bellica di Conte, la terza del Continente considerando i top campionati. E il nome di Lukaku è intrecciato al gemello prediletto: Lautaro Martinez, con 5 reti in campionato, è il secondo goleador della squadra.

Come sottolinea Gazzetta, poi, in questo 2020-21, poi, sembra più presente nelle rotazioni il terzo attore, troppo spesso ai margini del racconto: Alexis Sanchez avrà pure segnato solo due gol in questo campionato, ma sta offrendo un’alternativa decisiva. La vera svolta, tuttavia, arriva dalle fasce. La doppietta di Hakimi, arrivato già a quota 3 centri, è la fotografia di quanto male possano fare certi tagli. Cosa manca allora per rendere ancora più potente la macchina? Solo le reti delle mezzali titolari, del gioiellino Barella e del neoarrivato Vidal. Il prossimo passo sarà armare pure loro e magari coprirsi un po’ di più: 14 gol subiti sono decisamente troppi.