Zhang Inter, da Pimco a Oaktree: la soluzione ponte per i nerazzurri

Il tempo scorre e Zhang deve trovare una soluzione per il bene e il futuro dell’Inter: da Pimco a Oaktree, ecco le novità

Questo però è un orizzonte non ancora così imminente, al contrario invece del 20 maggio, data ultima a disposizione di Zhang per restituire il prestito di 275 milioni, saliti con gli interessi a 375-385, al fondo statunitense Oaktree. Dunque, mancano poco più di due settimane alla verità: Zhang rifinanzierà Oaktree con un nuovo prestito da circa 400 milioni con scadenza 2027 ottenuto da un altro fondo americano, Pimco, come emerso nelle scorse settimane e confermato anche all’interno della società nerazzurra, oppure resterà ancora legato a Oaktree?

Già, perché pure questa via, stando a quanto rivelato mercoledì da Il Sole 24 Ore non va ancora scartata. Secondo il quotidiano economico, infatti, Zhang, Oaktree e gli studi legali londinesi Lahtam Watkins, Dla Piper e Pedersoli-Gattai starebbero lavorando per prolungare ancora di un anno l’accordo in essere, il famoso riscadenzamento che era già apparsa come una possibile soluzione “ponte” nei mesi scorsi. Oaktree, infatti, come raccontato in questi anni, non è mai stato interessato a raccogliere le quote di Suning per gestire l’Inter, a differenza, per esempio, di quanto fatto da Elliott col Milan quando escusse il pegno da Yonghong Li. Dunque, pur di non raccogliere il club e dover poi gestire un periodo di transizione in attesa di un nuovo proprietario, Oaktree sarebbe disponibile a offrire del tempo in più a Zhang; tempo evidentemente necessario per trovare un acquirente. Lo scrive Tuttosport.