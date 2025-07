Inter, lunedì 28 luglio la conferenza stampa che dà il via alla stagione 2025/2026! I dettagli

Inter, lunedì 28 luglio la conferenza stampa che dà il via alla stagione 2025/2026! Ecco tutti I dettagli sui nerazzurri

Lunedì 28 luglio alle ore 14, l’Inter inaugurerà ufficialmente la nuova stagione calcistica con una conferenza stampa al BPER Training Centre di Appiano Gentile. Il club nerazzurro ha confermato l’evento tramite un comunicato ufficiale, precisando che sarà trasmesso in diretta su Inter TV, sul sito inter.it e sui canali digitali del club.

Il primo intervento sarà quello di Giuseppe Marotta, presidente e CEO dell’Inter, figura chiave nella gestione sportiva e finanziaria del club. A seguire, prenderà la parola Cristian Chivu, nuovo allenatore della prima squadra. L’ex difensore rumeno, già protagonista nel settore giovanile nerazzurro, ha raccolto l’eredità tecnica lasciata da Simone Inzaghi e si prepara a guidare l’Inter con idee tattiche rinnovate.

Durante la conferenza saranno presentati gli obiettivi stagionali, le strategie di mercato e i piani tecnici. Un tema centrale sarà il cambio di modulo: secondo indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il 3-5-2 sarà sostituito dal più flessibile 3-4-2-1, con Hakan Çalhanoğlu — regista turco dal piede raffinato — e Nicolò Barella — centrocampista dinamico e instancabile — come pilastri del nuovo centrocampo. Il giovane Luka Sučić, trequartista croato arrivato in estate, sarà chiamato a inserirsi tra le linee.

Sul fronte mercato, i riflettori sono puntati su Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta, identificato come obiettivo primario per completare il reparto avanzato. Le possibili cessioni di Kristjan Asllani e Sebastiano Esposito potrebbero facilitare l’assalto finale.

Marotta parlerà anche del progetto Inter U23, che debutterà in Serie C, una mossa strategica per valorizzare i giovani talenti e rafforzare la rosa in vista della Champions League. Per i tifosi nerazzurri, la giornata di lunedì si preannuncia cruciale: le parole di Marotta e Chivu offriranno un primo sguardo sul futuro dell’Inter e sulle ambizioni per la stagione 2025/2026.