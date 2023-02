Inter, Marotta: «Sanchez via per questioni economiche, Vidal per svecchiarci»

Beppe Marotta ha rivelato i motivi dietro alle cessioni in casa Inter negli scorsi anni dei due cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal.

Intervistato dal quotidiano cileno La Tercera l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato dei motivi che lo hanno indotto a vender Sanchez e Vidal. Di seguito le sue parole.

ALEXIS -«É un grande giocatore, un campione. Sono molto contento perché ha sta facendo molto bene a Marsiglia. Ma Sanchez non è rimasto all’Inter per una questione economica. Avevamo bisogno di abbassare il monte ingaggi. Ecco perché lo abbiamo lasciato andare».

VIDAL – «Con Arturo ho una grande rapporto di affetto da molto tempo. È un vero guerriero in campo. Se non è rimasto all’Inter è stato solo per un problema di età, perché così prevede la nostra programmazione sportiva. Abbiamo portato in campo giocatori più giovani, come Kristjan Asllani. Se Vidal non è all’Inter adesso è per un motivo particolare e quel motivo è il rinnovamento della rosa, non per questioni disciplinari. Impossibile ignorare le sue qualità, i suoi titoli, la sua carriera in squadre così importanti».

