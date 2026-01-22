Inter, Emiliano Martinez è un’idea per la porta: ma non è l’unico nome sul tavolo della dirigenza

Il ‘Dibu’ Martinez tra i profili seguiti dall’Inter: non è l’unico nome sul taccuino dei dirigenti nerazzurri! I dettagli

Le prime indiscrezioni confermano che l’Inter ha già avviato i contatti con l’entourage di Emiliano Martinez, portiere campione del mondo e profilo molto apprezzato in Viale della Liberazione. Il “Dibu” gode di grande stima all’interno dell’ambiente nerazzurro, in particolare da parte di Cristian Chivu, che ne ammira personalità, leadership e capacità di incidere nei momenti decisivi.

Il confronto con l’agente del giocatore, però, non si sarebbe limitato al solo Martinez. Il suo entourage gestisce infatti diversi profili internazionali e l’Inter avrebbe colto l’occasione per raccogliere informazioni su più opzioni, segnale di una strategia ampia e non vincolata a un unico nome. Con Sommer ancora affidabile ma non eterno, la dirigenza nerazzurra ha iniziato a pianificare il futuro della porta, e secondo Sport Mediaset il nome più caldo delle ultime ore è proprio quello dell’istrionico numero uno dell’Aston Villa.

Resta però il nodo anagrafico: Martinez, classe 1992, garantirebbe rendimento immediato ma richiederebbe un investimento importante per un giocatore di 33 anni. Marotta e i suoi collaboratori stanno quindi valutando con attenzione il bilanciamento tra esperienza e prospettiva, considerando anche profili più giovani e rivendibili. La shortlist resta in evoluzione: i prossimi mesi diranno se il “Dibu” potrà davvero diventare il successore di Sommer o se l’Inter sceglierà una soluzione più futuribile.

