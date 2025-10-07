Inter Miami, trovato l’erede di Jordi Alba: in arrivo l’esterno ex Real Madrid

Inter Miami, finalmente trovato l’erede di Jordi Alba per la corsia di sinistra: in arrivo l’ex Real Madrid Sergio Reguilón

L’Inter Miami di Lionel Messi si prepara a un nuovo colpo di mercato. Dopo l’addio di Jordi Alba, terzino sinistro spagnolo classe 1989 che ha chiuso la sua avventura in MLS dopo una carriera straordinaria tra Barcellona e Nazionale spagnola, il club della Florida ha già individuato il suo sostituto. Si tratta di Sergio Reguilón, laterale mancino spagnolo classe 1996, attualmente di proprietà del Tottenham.

Un rinforzo di esperienza europea

Reguilón è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, con cui ha esordito in prima squadra sotto la guida di Santiago Solari. Dopo esperienze in Liga con il Siviglia e in Premier League con il Tottenham, il difensore ha accumulato una notevole esperienza internazionale, giocando anche in Champions League. Terzino rapido e dotato di buona tecnica, è apprezzato per la sua capacità di spinta offensiva e per la duttilità tattica.

L’eredità di Jordi Alba

Sostituire un giocatore come Jordi Alba non sarà semplice. L’ex blaugrana, vincitore di numerosi trofei con il Barcellona e campione d’Europa con la Spagna nel 2012, ha rappresentato un punto di riferimento per l’Inter Miami non solo in campo ma anche nello spogliatoio. La scelta di puntare su Reguilón dimostra però la volontà del club di mantenere alto il livello tecnico e di garantire continuità sulla corsia sinistra.

Il progetto Inter Miami

La franchigia della MLS, continua a rafforzarsi con giocatori di spessore internazionale. Dopo gli arrivi di Messi, Busquets e lo stesso Alba, l’ingaggio di Reguilón conferma la strategia del club: costruire una squadra competitiva e allo stesso tempo attrattiva per il pubblico mondiale.

Tempistiche e prospettive

Secondo le indiscrezioni, l’accordo tra Inter Miami e Tottenham sarebbe ormai vicino alla definizione. Reguilón potrebbe quindi raggiungere la Florida già nelle prossime settimane, pronto a iniziare una nuova avventura oltreoceano. Per il giocatore, si tratterebbe di un’occasione importante per rilanciarsi dopo stagioni altalenanti in Europa.

Con l’arrivo di Sergio Reguilón, l’Inter Miami punta a consolidare la propria crescita e a confermarsi come una delle realtà più ambiziose della Major League Soccer.