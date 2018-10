Inter-Milan è sinonimo di grandi partite e grandi gol: da Ronaldo a Icardi, da Maicon a Milito sono stati tanti i protagonisti delle migliori 5 vittorie nerazzurre

Inter-Milan, ovviamente, non può essere una partita come le altre: è il derby della Madonnina, una partita a parte rispetto al campionato. È la sfida tra due big della nostra Serie A, che quando si sono incontrate hanno sempre lasciato ricordi indelebili nei propri tifosi. Quest’anno il confronto sarà incentrato sui due bomber argentini: Icardi e Higuain. I grandi nomi dunque non mancano così come non sono mancati in passato, da Ronaldo a Shevchenko, da Zanetti a Maldini per finire ad Adriano e Kakà. Queste le 5 migliori vittorie nerazzurre:

1. Inter-Milan: 1997/1998

L’Inter si impose per 3-0, grazie alla doppietta di Simeone e al pallonetto delizioso di Ronaldo che superò Sebastiano Rossi

2. Inter-Milan: 2005/2006

L’Inter torna a vincere un derby in casa. Era infatti dal 1997 che i nerazzurri non battevano i cugini rossoneri. Il gol di Stam a cinque minuti dal novantesimo sembra mettere fine ai sogni dell’Inter, ma in pieno recupero l’Imperatore Adriano sfrutta al meglio un calcio d’angolo, svettando più in alto di tutti

3. Inter-Milan: 2009/2010

Nella stagione del Triplete, i nerazzurri, alla seconda giornata di Serie A, schiantano il Milan con un sonoro 4-0, grazie ai gol di Thiago Motta, Milito su rigore e Maicon nel primo tempo. Nel secondo tempo, invece, arrotonda il risultato Stankovic con una splendida conclusione dalla distanza

4. Inter-Milan: 2011/2012

Sul finire del campionato, l’Inter di Stramaccioni si trova nella scomoda posizione di stabilire, con il risultato del match, chi sarà campione d’Italia tra Juve e Milan. I nerazzurri consegnarono lo scudetto ai bianconeri, grazie alla vittoria per 4-2 sul Milan: da ricordare la tripletta di Milito e il gol al 90′ di Maicon

5. Inter-Milan: 2017/2018

Arriva un’altra vittoria al 90′ per l’Inter solo un anno fa. Il 15 ottobre 2017, infatti, i nerazzurri si imposero per 3-2, grazie alla tripletta di Icardi, con il rigore decisivo segnato nel finale