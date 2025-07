Inter e Milan a un passo dall’acquisto di San Siro: accordo di massima con Palazzo Marino! Le ultime

Inter e Milan vicinissime all’acquisto dello stadio di San Siro: c’è l’accordo di massima con Palazzo Marino! Le ultimissime

Inter e Milan compiono un passo cruciale verso la realizzazione del nuovo stadio, con un’intesa di massima raggiunta con il Comune di Milano per l’acquisto di San Siro e delle aree circostanti. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, sottolineando come l’accordo sia arrivato dopo la decisione del TAR della Lombardia, che ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal “Comitato Sì Meazza”.

TAR: respinta la sospensiva, progetto verso la concretizzazione

Mercoledì 16 luglio, il TAR ha stabilito che il vincolo storico sul secondo anello dello stadio entrerà in vigore il 10 novembre, come sostenuto dal Comune, e non immediatamente come sosteneva il Comitato. Secondo i giudici, il parere della Soprintendenza non è risultato “implausibile”, permettendo così alle società di calcio di procedere con il piano.

Contenzioso ancora aperto: il progetto resta sotto osservazione

Nonostante il verdetto, il “Comitato Sì Meazza”, presieduto da Luigi Corbani, prosegue la battaglia legale su più fronti: TAR, Corte dei Conti, Procura della Repubblica e ANAC. Il Comitato si appella a un parere della Soprintendenza del 2023, secondo cui la tribuna Ovest rappresenterebbe un “archivio esposto”, rendendola tutelabile.

Intesa economica: 197 milioni per San Siro

Il valore dello stadio è stato fissato dall’Agenzia delle Entrate a 197 milioni di euro. Inter e Milan, dopo aver superato tensioni passate, lavorano con il Comune per definire gli aspetti legali della cessione. Palazzo Marino contribuirà alle spese di smaltimento e bonifica, favorendo una chiusura rapida dell’accordo.

Prospettive future: un nuovo impianto per una nuova era

Con questo accordo, il progetto del nuovo San Siro entra in una fase decisiva. L’area del Meazza potrebbe presto ospitare una struttura all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze di due delle squadre più prestigiose d’Italia: l’Inter, guidata da Chivu (ex difensore, noto per la sua visione tattica), e il Milan di Massimiliano Allegri (tecnico ex Juve, apprezzato per la sua esperienza).