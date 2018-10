Biglia, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sconfitta con l’Inter e dello scontro di gioco avvenuto con Nainggolan

Dopo la sconfitta contro l’Inter, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il centrocampista rossonero, Lucas Biglia: «Brucia tantissimo aver perso: loro non hanno avuto così tante occasioni, forse hanno avuto più possesso palla. Noi abbiamo avuto delle difficoltà, ma perché davanti avevamo una squadra forte, noi non abbiamo giocato con tranquillità e abbiamo forzato la giocata». Biglia è tornato anche sullo scontro con Nainggolan: «Non ho nulla contro di lui, anzi, a fine partita volevo vedere come stava e ci siamo parlati: aveva la caviglia gonfia. Io non giudico l’azione di gioco: ci sono arbitro e Var per decidere, però, io ho giocato condizionato dal giallo per 70 minuti».