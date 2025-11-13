Inter Milan, inizia il conto alla rovescia per il derby della Madonnina! San Siro pronto a tingersi di nerazzurro: ci sarà una speciale coreografia?

Inter Milan, il conto alla rovescia per il derby: San Siro pronto a tingersi di nerazzurro tra attese, emozioni e il mistero della coreografia

Il conto alla rovescia per il derby della Madonnina cresce di ora in ora. L’Inter, reduce dal successo in campionato contro la Lazio, si prepara ad affrontare il Milan nella sfida più sentita della stagione, con un San Siro che promette di tingersi di nerazzurro. I tifosi della Beneamata sono pronti a spingere la squadra di Cristian Chivu verso una vittoria che avrebbe un peso enorme sia in classifica sia sul morale.

La Curva Nord e il nodo coreografia

Dopo il “silenzio” di inizio stagione, la Curva Nord è tornata a sostenere la squadra con tutta la sua energia. L’attenzione ora è rivolta al colpo d’occhio che il Meazza offrirà, ma proprio sulla tradizionale coreografia aleggia incertezza.

Le rivelazioni di Pasquale Guarro

Il giornalista Pasquale Guarro, tramite il suo profilo X, ha chiarito che non ci sono ostacoli da parte delle autorità: se la proposta fosse stata presentata nei tempi previsti, ci sarebbe stata piena disponibilità a concedere l’autorizzazione. Il vero problema, però, è il tempo ormai agli sgoccioli e la mancanza di iniziative concrete.

Un derby senza spettacolo sugli spalti?

Organizzare una coreografia complessa e spettacolare richiede settimane di lavoro e coordinamento. Mancando ormai pochissimo alla stracittadina, l’ipotesi più realistica sembra quella di una scenografia ridotta ai minimi termini: qualche cartoncino, bandiere e poco più. A meno di un’improbabile accelerata dell’ultimo momento, il grande colpo d’occhio rischia di mancare, lasciando i tifosi interisti con la speranza appesa a un filo.

LEGGI ANCHE – Acerbi Inter, addio a gennaio? Nelle ultime ore c’è uno scenario che sta prendendo piede per il difensore. I dettagli

