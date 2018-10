Lo stadio Meazza per Inter-Milan sarà tutto esaurito: saranno presenti oltre 78mila persone sugli spalti, mentre la partita sarà trasmessa in 196 Paesi

Inter-Milan non si è ancora disputata, ma c’è già un vincitore: lo stadio Meazza. Domenica sera, infatti, ci sarà il tutto esaurito: sono previste oltre 78mila persone sugli spalti e l’incasso sarà di circa 5 milioni di euro. Non è tuttavia una novità: gli spalti dello stadio milanese sono tra i più pieni d’Italia in questo inizio di stagione. L’Inter, con 4 gare in Serie A e la sfida di Champions con il Tottenham, ha toccato quota 294.233 spettatori totali, con una media di 58mila persone tra tribuna e curva. Il Milan, invece, con 4 partite di Serie A e la sfida in Europa League con l’Olympiacos, ha catturato l’attenzione di 179.855 tifosi, con una media di quasi 45mila tifosi sugli spalti. Ci saranno tantissime telecamere per trasmettere il match e le coreografie che si preannunciano spettacolari: Inter-Milan, infatti, si vedrà in 196 Paesi.