Milito afferma che a Lautaro Martinez serva tempo per adattarsi al calcio italiano ma anche che l’attaccante ha enormi margini di crescita

Lautaro Martinez ha giocato solo pochi minuti finali nella partita casalinga pareggiata dall’Inter con il Torino per 2 a 2 con grande disappunto di alcuni tifosi. Sull’utilizzo dell’attaccante argentino si è espresso anche Diego Milito, eroe del Triplete nel 2010 e oggi direttore tecnico del Racing Club. L’ex nerazzurro, che ha confessato di aver fatto il possibile per trattenere la giovane promessa del calcio argentino a La Academia, ritiene che El Toro avrebbe meritato maggiore spazio contro i granata ma anche che gli serva tempo per adattarsi alla Serie A.

«Non posso entrare nella testa di Spalletti, tuttavia è sembrato strano anche a me sia entrato solo nel finale della partita con il Torino. – ha detto Milito ai microfoni di Tyc Sports – Comunque Lautaro è giovane e ha bisogno di tempo per adattarsi a un calcio totalmente differente. Ha disputato una buon pre-season e, come tutti sappiamo, ha un enorme futuro davanti a sé. Siamo senz’altro davanti a un progetto di giocatore che potrà dare molte gioie al calcio argentino»