Milito: «L’Inter ha voluto subito Martinez, noi abbiamo provato a trattenerlo»

L’ex attaccante dell’Inter, Diego Alberto Milito, ora dirigente del Racing de Avellaneda ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla trattativa tra i due club per Lautaro Martinez

Il direttore sportivo del Racing de Avellaneda ed ex centravanti dell’Inter, Diego Alberto Milito, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del un quotidiano argentino La Nacion. Nel corso del colloquio, El Principe, ha parlato anche del nuovo attaccante nerazzurro Lautaro Martinez, arrivato a Milano proprio dal club argentino per una cifra di 22 milioni di euro più bonus, uno dei gli acquisti più onerosi dell’ultimo calciomercato nerazzurro.

Milito ha affermato che la società ha provato a trattenere sino all’ultimo il giocatore per cercare di fargli disputare la Copa Libertadores, ma l’Inter ha voluto subito il giovane attaccante, il quale è giunto alla corte di mister Luciano Spalletti per far parte della formazione titolare. Rimane, dunque, l’amaro in bocca ai tifosi del Racing de Avellaneda che hanno visto partire El Toro, autore di grandi prestazioni con la maglia biancoceleste.