Era nell’aria da diverso tempo ma adesso è ufficiale, Lautaro Martinez è un nuovo calciatore dell’Inter: contratto fino al 30 giugno 2023

Continua la campagna acquisti dell’Inter. L’accordo è stato raggiunto da diverso tempo, ma ora è ufficiale: Lautaro Martinez è un nuovo calciatore nerazzurro. Accordo da circa 20 milioni di euro con il Racing Avellaneda: «Lautaro Martinez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino ha sottoscritto col Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2023».

Il club nerazzurro ha accolto con grande entusiasmo l’attaccante: «L’attaccante argentino, alto 174 centimetri, è un giocatore moderno, tecnico, abile con entrambi i piedi, rapido e forte fisicamente, in grado di giocare sia come prima, sia come seconda punta. Seguito da diverse squadre europee nel corso degli ultimi mesi, El Toro è ora pronto per la nuova avventura con l’Inter: #WelcomeLautaro, benvenuto nella Milano nerazzurra!».