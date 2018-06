Inter, Moratti: «Nainggolan può essere decisivo. Coutinho? Conoscevamo la sua classe»

L’ex patron dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato di Nainggolan e dei Mondiali in corso in Russia: dall’ Uruguay al grande rimpianto Coutinho

Massimo Moratti, a tutto tondo. A partire da Russia 2018 dove, tra le squadre presenti ai Mondiali, non fa mistero di simpatizzare per l’Uruguay. Un passione nata anni fa e non solo per il suo ‘pupillo’ Alvaro Recoba: «L’Uruguay ha vinto e mi fa piacere, è una Nazionale con grande storia e tradizione. La mia passione per la ‘Celeste’ grazie a Recoba? No, c’era anche prima.F avorite al Mondiale? Non ce ne sono. Coutinho? Sapevamo che era un gicotore di classe e lo avevamo preso per qusto. Qui purtroppo non ha reso molto, mntre al Liverpool ha fatto benissimo pur non riuscendo a vincere molto».

Poi, Moratti ha parlato di Radja Nainggolan, neo acquisto dell’Inter che oggi ha svolto le visite mediche in sede e domani sarà ufficializzato dalla società meneghina: «C’è già una buona squadra, ma lui può essere decisivo insieme agli altri buoni acquisti. Suning è una grande società, ha già fatto un buon mercato e se avrà maggiore libertà si muoverà ancora meglio» – le parole dell’ex patron nerazzurro a Premium Sport.