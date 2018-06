Giornata importante in casa Inter. Visite mediche Nainggolan: il centrocampista a Milano, oggi i test, poi le firme e l’ufficialità

Nuovo colpo per l’Inter di Luciano Spalletti: ecco Radja Nainggolan. Ieri il centrocampista della Roma è sbarcato a Milano accolto da tantissimi tifosi. Oggi invece è il giorno delle visite mediche e delle firme (l’ufficialità potrebbe arrivare dal 1° luglio in avanti). Il centrocampista ha lasciato l’Hotel Melià attorno alle 8.30 per recarsi a Rozzano, presso l’Humanitas, per iniziare l’iter delle visite mediche. Dopo la prima parte dei test, come da consuetudine nerazzurra, il giocatore si recherà al Coni per l’idoneità sportiva.

Radja Nainggolan è arrivato all’Humanitas poco fa, attorno alle 9.25 e pochi minuti più tardi ha iniziato le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto con l’Inter. Il belga lascia la Roma per 24 milioni di euro cash più i cartellini di Nicolò Zaniolò, interessante prospetto, classe ’99, e di Davide Santon, terzino classe ’91, per un totale di 38 milioni di euro (i due giocatori, nel complesso, sono stati valutati 14 milioni di euro). Ieri le parole di Luciano Spalletti («Era la spinta che mancava al nostro motore»), oggi le visite mediche e l’inizio ufficiale della sua nuova avventura interista. Il Ninja è pronto a far sognare i tifosi dell’Inter.