Inter Nandez, affare in stand-by: pesa il caos Lukaku

La trattativa tra Cagliari e Inter per Nahitan Nandez sarebbe al momento in stand-by: i nerazzurri devono prima risolvere la grana Lukaku

La trattativa per portare il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez all’Inter, come rivela La Gazzetta dello Sport, è stata messa momentaneamente in stand by. I nerazzurri, infatti, devono cercare di sbrogliare la matassa Lukaku dopo che l’attaccante belga ha dato inaspettatamente l’ok al trasferimento.

Nel frattempo El Leon è tornato a Cagliari e si prepara per il nuovo allenamento al Centro Sportivo di Assemini, ben consapevole del suo desiderio e del fatto che entro la fine della settimana, rossoblù e nerazzurri cercheranno di arrivare alla conclusione dell’affare.