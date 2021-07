Inter Nandez, programmato nuovo incontro col Cagliari: Inzaghi ha fretta

Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno fissato un nuovo incontro col Cagliari per Nandez. Inzaghi ha fretta

Simone Inzaghi vuole abbracciare l’esterno destro senza dover aspettare gli ultimi giorni di agosto. Anzi, al contrario, la richiesta fatta alla società è chiara: arruolare il dopo-Hakimi già a inizio mese, per poter inserirlo al meglio in vista dell’esordio stagionale fissato per il 21 agosto. Nahitan Nandez resta il prescelto della casa per ragioni tecniche (la capacità di stare sia a destra che in mezzo con uguale disinvoltura), ma è anche quello con le maggiori possibilità di trasferirsi a Milano.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU INTER NEWS 24

La Gazzetta dello Sport riporta che l’Inter vedrà il Cagliari di nuovo probabilmente a metà della settimana: sul tavolo non c’è certo il gradimento dell’uruguaiano alla destinazione interista, quello è assodato, e neanche l’ok sulla formula, visto che il prestito con il semplice diritto di riscatto è ormai un punto di partenza. Semmai, l’inghippo passa dai soldi: quanto dovrà essere oneroso il prestito, questo il problema.

Nell’incastro tra nerazzurri e rossoblù ci sono pure altre importanti pedine da considerare: Lucien Agoumé, ad esempio, è il giovane che potrebbe essere girato in Sardegna per abbassare un po’ il prezzo dell’esterno uruguaiano, valutato nel complesso da Giulini circa 30 milioni. Senza scordare Andrea Pinamonti, un’altra preziosa moneta di scambio.