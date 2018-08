L’Inter ha adocchiato il centrocampista del Boca Juniors come possibile alternativa al sogno quasi proibito Luka Modric

Il sogno di una notte di mezza estate nerazzurra è Luka Modric. L’affare, pare un’utopia ad essere realisti, ma visto il clamoroso sbarco in Italia di Cristiano Ronaldo e il maxi scambio tra Milan e la Juve, tutto è possibile. Allora perchè non sognare, sperando che un altro campionissimo valichi il confine italiano rendendo il nostro campionato ancora più avvincente.

Tuttavia, se l’operazione non andasse in porto, l’Inter avrebbe già individuato un altro identikit ideale come opzione b del campione croato. Il nome sul taccuino di Ausilio è quello del colombiano Wilmar Barrios, 24enne centrocampista del Boca Juniors. Sicuramente, non sarà un nome che scatena l’entusiasmo del popolo interista, ma si tratta di un vero e proprio jolly, visto che può giocare da mediano, da centrale e da terzino destro. Il suo valore di mercato si aggira verso i 10 milioni di euro, non proprio una cifra impossibile da investire per il club con problemi di Fairplay finanziario.