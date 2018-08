Il croato del Real Madrid rimane una pista in salita, tanti i nomi ma il sogno dei tifosi è uno soltanto: Rafinha!

Svanito Arturo Vidal, che oggi sarà ufficializzato al Barcellona, l’Inter si concentra su altri obiettivi. Dal sogno proibito Luka Modric, passando per altri profili al sogno nel cassetto dei tifosi nerazzurri che si chiama Rafinha Alcantara.

Già, i quasi 38mila abbonato hanno sempre voluto a gran voce il ritorno del brasiliano in nerazzurro. In sei mesi è stato amore, con un giocatore al quale è stata data fiducia che ha ricambiato con ottime prestazioni ed attaccamento alla maglia. Rafinha, a questo punto, non è impossibile, analizziamo l’operazione.

Il Barcellona ha acquistato Malcom e Vidal, due giocatori che vanno a completare il centrocampo a disposizione di Valverde. Coutinho, Messi e Suarez il tridente titolare, Paco Alcacer e Malcom le prime alternative, Rafinha la terza scelta. Come lo scorso anno. C’è anche Dembelé, pagato 70/80 milioni lo scorso anno. A centrocampo, Rakitic, Vidal, Andrè Gomes, Sergi Busquets ed i giovani Arnaiz e Alena.

Il brasiliano vuole giocare ed al momento non sembra esserci spazio. L’Inter spiana la strada per l’affare Vidal ai Catalani in cambio dell’ok al trasferimento di Rafinha. Scenario possibile, per regalare ai tifosi il loro “Beniamino”. Attendiamo sviluppi a riguadro in questi caldi ultimi 14 giorni di mercato.

Tornando a Modric, l’operazione sembra sempre più in salita. Il calciatore, stando a quanto riferisce AS, vorrebbe altre sfide. Ma 11 milioni di ingaggio sono un impegno troppo importante per l’Inter. Magari il rinnovo di Icardi è stato congelato per questo. Il confronto tra i due sarà decisivo. L’Inter continua a lavorare per Nicolò Barella del Cagliari, il quale dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto una volta piazzato Joao Mario.

Il portoghese è l’ago della bilancia del mercato. Gli altri nomi che circolano oltre a Modric ed il sogno dei tifosi, Rafinha, sono Sissoko del Tottenham, Gundogan del Manchester City e Matic del Manchester United. I tifosi invadono nuovamente il web con l’hastag: #RiprendiRafinha.