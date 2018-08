Inter, non solo Modric: Candreva in partenza insieme a Joao Mario

L’Inter è attenta anche sul fronte uscite: Joao Mario direzione Inghilterra e dalla Croazia riportano di un’offerta del Tottenham per Brozovic

Non c’è solo Luka Modric nei pensieri degli interisti e di Piero Ausilio. Dopo il mese di giugno passato a cedere tutti i pezzi pregiati della Primavera, il ds dell’Inter potrebbe avallare anche qualche cessione importante. Dalla Croazia, infatti, è rimbalzata ieri la notizia di un’offerta del Tottenham per Marcelo Brozovic, facendo pervenire nella sede dell’Inter un’offerta da 40 milioni. Ritenuta, però, poco soddisfacente in virtù della clausola da 50 milioni presente nel contratto del croato. Senza contare che i nerazzurri considerano Brozovic assolutamente incedibile. Ma c’è di più. La clausola rescissoria scadeva il 15 luglio e quindi a meno che gli Spurs non si presentino con un’offerta mostre per il croato nelle ultime 24 ore (il calciomercato in Inghilterra chiude oggi), i tifosi interisti possono dormire tranquilli.

Ma l’Inter ha bisogno di chiudere delle operazioni in uscita a causa della rosa ridotta in Champions ed è per questo motivo che torna di moda di nuovo il Tottenham. Secondo il “Mirror” l’allenatore Pochettino avrebbe richiesto Joao Mario per completare il centrocampo degli Spurs. Notizia da prendere con le pinze visto che all’Inter non è pervenuta alcuna offerta ufficiale. Quel che è certo, invece, è che se dovesse arrivare un’offerta di acquisizione del portoghese a titolo definitivo, i nerazzurri non si opporrebbero. Ma i tempi sembrano piuttosto ristretti per un suo approdo Oltremanica (meta tra l’altro molto gradita al portoghese). Chi potrebbe lasciare presto l’Inter è Antonio Candreva insieme a Yann Karamoh. Entrambi rischiano di avere pochissimo spazio nelle gerarchie di Spalletti dopo l’approdo di Keita Balde. E’ stato ceduto ufficialmente, invece, George Puscas al Palermo per 3,5 milioni. L’Inter ha mantenuto comunque un diritto di ricompra a 12-15 milioni.