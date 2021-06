Inter, oggi si può chiudere la cessione di Joao Mario allo Sporting

Calciomercato Inter: oggi Ausilio dovrebbe incontrare l’agente di Joao Mario per limare gli ultimi dettagli per il passaggio allo Sporting Lisbona

L’Inter si appresta a chiudere una cessione importante. Come riporta il quotidiano portoghese Record, infatti, oggi sarebbe una giornata importante per il passaggio di Joao Mario allo Sporting Lisbona. Il d.s. Ausilio incontrerà Pastorello, agente del centrocampista, per limare gli ultimi dettagli dell’affare.

L’Inter chiede 8 milioni per cedere il calciatore, i portoghesi vorrebbero abbassare il prezzo. La situazione potrebbe sbloccarsi in due modi: un pagamento dilazionato in più rate, oppure accettare 7 milioni e avere in meno tempo la cifra pattuita.