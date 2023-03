Inter, Onana: «Sono cambiato per questa squadra. E in futuro...»

André Onana, portiere dell’Inter, parla della sua avventura in nerazzurro: le dichiarazioni dell’estremo difensore camerunense

Andrè Onana, portiere dell’Inter, si è raccontato ai microfoni di Dazn.

INTER – «Sono io che sono cambiato per l’Inter. Negli ultimi 20 anni la posizione del portiere è cambiato. Il mio modo di giocare e di vedere il calcio soprattutto in porta è diverso. Ora se c’è lo spazio va giocata la palla, bisogna sempre cercare lo spazio. Quando ti parlo del portiere, ti parlo di quello moderno: un giocatore forte coi piedi, nell’1vs1, che è coraggioso e trasmette sicurezza e che sia forte nelle palle alte. Se hai un portiere del genere, hai un punto di forza notevole, giochi in superiorità numerica col portiere».

PAPERE – «Per migliorarsi bisogna sbagliare. Se non sbagli, non impari: quando vinci non apprendi nulla, la vittoria copre tutto. Possiamo giocare male, però se vinciamo nessuno parla di errori. Essendo portiere devi imparare a convincerci, non ci penso, so che succederà: è un rischio calcolato. Fa parte della gavetta, devi essere forte mentalmente: se pensi a non sbagliare, sbagli. Di quelle di Courtois e Alisson non dobbiamo neanche parlarne, sono fortissimi e corrono rischi. Se non li corri, non rischi e non aiuti la squadra. Non correre rischi è buttare via la palla».

