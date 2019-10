Inter Parma, piena emergenza gialloblù: D’Aversa convoca 17 giocatori

Roberto D’Aversa deve affrontare l’emergenza infortuni che sta flagellando la sua squadra: per la trasferta di Milano convoca 17 giocatori

Roberto D’Aversa fa la conta e convoca 17 giocatori per la complicata trasferta di Milano contro l’Inter. Il tecnico del Parma ha dovuto far fronte agli infortuni che stanno flagellando la sua squadra e per il match di domani pomeriggio potrà contare solo su questi giocatori.

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Scozzarella;

Attaccanti: Gervinho, Karamoh, Sprocati.