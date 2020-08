Inter, la dirigenza ad Appiano: Marotta lascia senza incrociare Conte

L’intera dirigenza dell’Inter è presente all’allenamento ad Appiano Gentile, possibile faccia a faccia con Conte già nel pomeriggio

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, l’Inter è tornata ad allenarsi per preparare il match di Europa League contro il Getafe in programma tra due giorni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel centro sportivo di Appiano Gentile è presente pure l’intera dirigenza nerazzurra, capitanata dall’ad Giuseppe Marotta.

TAMPONI PER TUTTI- Tamponi per tutti ad Appiano Gentile, in vista della partenza per la Germania dove domani l’Inter si recherà per iniziare l’avventura in Europa League. Come racconta Sky Sport, già di prima mattina tutti i componenti della squadra nerazzurra, dirigenti compresi, si sono recati alla Pinetina per effettuare i test Covid-19 organizzati dall’Uefa. Tra questi anche Beppe Marotta, ad sport nerazzurro, che dopo essersi sottoposto al tampone ha lasciato il centro sportivo per tornare in sede, non avendo modo pertanto di incrociare Antonio Conte. Il gruppo ha terminato da qualche minuto l’allenamento.