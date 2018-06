L’Inter lavora per il trasferimento di Eder al Genoa. Le due squadre stanno anche trattando il passaggio di Pinamonti in rossoblu

Si rafforza l’asse tra Inter e Genoa. I nerazzurri secondo quanto riporta l’edizione genovese di Repubblica avrebbero proposto al Grifone l’attaccante Eder. I rossoblu sarebbero felici di accogliere la punta italo brasiliana ma sono frenati dalla valutazione del giocatore di 10 milioni di euro. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile passaggio di Eder alla Sampdoria, squadra in cui ha già militato dal 2012 al 2016, o al Cagliari. In questa sessione di mercato è nato un vero e proprio sodalizio tra i due club. Radu e Valietti sono passati al Genoa mentre Serpe e Salcedo si trasferiranno a breve in nerazzurro. Le due squadre inoltre stanno cercando di perfezionare l’operazione che porterà Pinamonti in rossoblu.