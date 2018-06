Calciomercato Inter, nuova pretendente per Eder: oltre Sampdoria e Crystal Palace, sull’attaccante italo-brasiliano c’è il Cagliari di Rolando Maran

Arrivato nel gennaio 2016 dalla Sampdoria, Eder potrebbe lasciare l’Inter nel corso delle prossime settimane. L’attaccante italo-brasiliano non ha trovato molto spazio alla corte di Luciano Spalletti e non mancano i club interessati. Sulle sue tracce ci sono Sampdoria e Crystal Palace, ma non solo…

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nuova Sardegna, c’è da registrare il pressing del Cagliari: il direttore sportivo Marcello Carli sta agendo sotto traccia per regalare un centravanti di altissimo profilo al nuovo tecnico Rolando Maran e il classe 1986 è il profilo ideale. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, sempre più vicino l’addio del numero 23 a Milano…