Inter, Crystal Palace su Eder: i dettagli – ESCLUSIVA

Calciomercato Inter, Eder può dare l’addio: l’attaccante italo-brasiliano non è considerato incedibile, il Crystal Palace torna sulle sue tracce…

Ottenuta la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, l’Inter è al lavoro sul mercato. Priorità al reparto avanzato, con l’obiettivo di blindare Mauro Icardi e di aggiungere innesti di qualità oltre al già bloccato Lautaro Martinez. Resta da valutare però il futuro di Eder: l’attaccante italo-brasiliano non è considerato una prima scelta da Luciano Spalletti e potrebbe essere sacrificato…

E le richieste non mancano: il Lione la scorsa estate ha provato ad acquistarlo e a gennaio si è fatto avanti il Crystal Palace. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, il club di Premier League è pronto a tornare alla carica: gli Eagles sono alla ricerca di una seconda punta di qualità e Hodgson è un suo grande estimatore. Il Biscione chiede 10 milioni di euro per il cartellino dell’ex Sampdoria: pista da monitorare con grande attenzione…