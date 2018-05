Il futuro di Maurito Icardi farà ancora rima con l’Inter, parola di Wanda Nara, agente e moglie del centravanti argentino

Si è fatto un gran parlare del futuro di Icardi. Nelle settimane antecedenti a Lazio-Inter, gara terminata 2-3 che ha dato il pass per la prossima Champions League ai neroazzurri, si vociferava che l’argentino potesse lasciare Milano per fare il salto in un club che gli potesse garantire la vetrina europea con costanza. Il quarto posto ottenuto dalla banda allenata da mister Luciano Spalletti, quindi, ha sparigliato le carte e riavvicinato il Capitano alla sponda interista dei Navigli.

Wanda Nara, moglie e agente di Maurito, è sempre molto attiva sui social e poco fa ha dato un’importante indicazione di mercato. Un tifoso interista ha scritto un messaggio tra il serio e lo scherzoso alla showgirl su Twitter che chiedeva ai suoi followers come andavano le cose: «Che se Mauro non rimane all’Inter mi ammazzo e mi avrai sulla coscienza». Pronta la risposta della bionda sudamericana: «Relax… rimane» con tanto di cuoricino rosso. Scatenati i tifosi neroazzurri che, dopo aver letto il tweet di risposta di Wanda, si sono divisi tra chi era favorevole alla permanenza e chi invece ne farebbe volentieri a meno.