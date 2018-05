Wanda Nara rivela: «All’Inter Icardi può decidere solo alzando un dito»

Nuove dichiarazioni da parte dell’agente e moglie di Maurito Icardi, Wanda Nara che sulle pagine del Clarin ha spiegato il ruolo del marito nell’Inter

Dopo fatto chiarezza sul futuro di Mauro Icardi, che a meno di clamorosi colpi di scena, sarà ancora a tinte nerazzurre, Wanda Nara ha parlato sulle pagine del Clarìn del ruolo che il marito svolge all’Inter: «Mauro è una persona che mantiene il profilo basso. All’Inter, se vuole, può mandare via o portare persone solo alzando un dito. Per questo non ha voluto parlare della Nazionale. Voleva essere convocato per i suoi meriti, ha tutto per stare in Nazionale, età e rendimento. Ha incontrato Sampaoli un paio di volte e gli ha detto ciò che pensava. Sapevo che era difficile stare nella lista e anche Mauro lo sapeva. Ma abbiamo tenuta viva la speranza fino all’ultimo».

Sul futuro dell’Albiceleste però, Wanda Nara, non ha dubbi. Il nove dell’Argentina sarà Mauro Icardi: «La mia tranquillità è che Mauro è il futuro 9 della Nazionale ed è il 9 di Jorge Sampaoli. Forse ora non è il momento, ma sta aspettando con calma la possibilità di giocare. Ci sono cose che non hanno spiegazione. Oggi quello che sta succedendo a Mauro è un’ingiustizia, merita di esserci».