Dopo Lazio-Inter Icardi può festeggiare un po’ tutto: la Champions League, la classifica marcatori e probabilmente il rinnovo di contratto

Mauro Icardi giocherà la Champions League per la prima volta in carriera. Il calciatore dell’Inter probabilmente rimarrà in nerazzurro dopo la vittoria di ieri sera contro la Lazio nello “spareggio” Champions dell’ultima giornata di Serie A. Lazio-Inter ha portato a Icardi più doni di quanti ne potesse immaginare. Innanzitutto il quarto posto, ovverosia l’aspetto più importante del campionato sia di Maurito sia dell’Inter. Non sono da sottovalutare nemmeno i numeri, che virtualmente lo proiettano nell’Olimpo dei grandi cannonieri del calcio italiano. Ha vinto la classifica marcatori per la seconda volta, nessuno c’era mai riuscito prima dei venticinque anni in Serie A di recente, peraltro segnando tutti questi gol. Ha raggiungo a ventinove Ciro Immobile e ha portato a casa la palma di miglior marcatore. Lo aveva già fatto nel 2014-15, sempre con l’Inter e sempre in coabitazione, quella volta con Luca Toni del Verona.

Il rigore di ieri è stato il centesimo gol in Serie A con l’Inter, il numero centodieci in totale. Se si esclude la prima annata all’Inter, in cui gli infortuni lo hanno bloccato, è sempre andato in doppia cifra. Ha compiuto da poco venticinque anni ed è, con questi numeri, l’unico a poter insidiare Totti e Nordahl lassù in cima ai migliori cannonieri di sempre. Tutti questi gol hanno portato l’Inter in Champions League e Icardi la giocherà di sicuro, con buona probabilità lo farà con la maglia nerazzurra. La conquista del quarto posto e lo spirito con cui Icardi ha lottato nel finale con la Lazio per la rimonta fanno sì che Ausilio e Wanda Nara possano fare in fretta per il rinnovo. Si toglierà o si alzerà la clausola di rescissione, ma soprattutto si alzerà l’ingaggio di Icardi. Al momento è molto difficile che possa andarsene.