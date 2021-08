Inter, rabbia dei tifosi verso Lukaku: si aspettano un chiarimento

Il silenzio di Lukaku dopo il suo trasferimento al Chelsea alimenta l’ira della piazza: i tifosi aspettano chiarimenti dal belga

Nella giornata l’agente di Romelu Lukaku ha pubblicato sui social una lettera in cui spiegava ai tifosi dell’Inter le motivazioni che hanno spinto il centravanti belga all’addio dopo due sole stagioni.

Per i tifosi le sole parole di Pastorello non bastano. La piazza nerazzurra, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, aspetta ancora dei chiarimenti dall’attaccante, il cui silenzio non fa altro che aumentare l’ira nei tifosi. Lukaku è chiamato a far luce al più presto sul suo passaggio al Chelsea.

TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTERNEWS24.COM