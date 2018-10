Inter e Real Madrid su Palacios, ma il River fa muro: «Invenzioni!»

Il presidente del River Plate Rodolfo D’Onofrio non ha preso bene le voci sul suo ragazzo, smentendo categoricamente ogni trattativa

Nelle ultime settimane si è parlato di uno scontro di mercato tra Inter e Real Madrid per il giovane Exequiel Palacios. Quest’oggi però, contattato da Marca, il presidente del River Plate, Rodolfo d’Onofrio, ha smentito categoricamente che i blancos si siano fatti avanti per il trequartista argentino. Queste le sue parole: «Se sappiamo qualcosa del passaggio di Palacios? Devo dire che non prendiamo sul serio la questione, perché non immagino che il Real Madrid faccia le cose alle nostre spalle. Credo che questa eventualità non onorerebbe la storia che entrambi i club hanno in comune. Una storia che va da Don Alfredo Di Stéfano ai giorni nostri. Sono sicuro che qualcuno deve aver inventato questa informazione».