Inter, retroscena Correa: Inzaghi lo ha preferito a Dybala

Nonostante alcuni interessi dalla Premier League Correa è stato confermato da Inzaghi e preferito a Paulo Dybala, che era in pugno all’Inter lo scorso giugno

La scorsa estate l’Inter aveva ricevuto qualche sondaggio per Correa: nessuna trattativa approfondita, ma dalla Premier qualcosa si era mosso, in quei giorni si parlò probabilmente non a caso del West Ham. Inzaghi ha preferito dare una nuova chance al suo uomo invece che pensare a una cessione che avrebbe finanziato l’arrivo della Joya.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.