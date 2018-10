Per competere nel migliore dei modi l’Inter studia soluzioni per aumentare il fatturato: intanto i ricavi sono in crescita

Per portare l’Inter sul tetto del mondo, desiderio del nuovo presidente Steven Zhang, serviranno soldi e un fatturato in crescita. I nerazzurri, analogamente a quanto fatto dalla Juventus, stanno cercando di spingere dal punto di vista commerciale, ma sono frenati dal sistema Italia, che ancora non permette di agganciare il treno delle migliori in Europa. A farla da padrona, a livello di fatturato e al netto di plusvalenze, infatti sono Real Madrid (751 milioni), Barcellona (693 milioni) e Manchester United (666 milioni). La Juventus, prima tra le italiane, si attesta a 411 milioni, mentre i nerazzurri si fermano a 297. La crescita dell’Inter comunque, negli ultimi anni, è stata costante, soprattutto dopo l’arrivo di Suning: i ricavi della scorsa stagione, in particolare, ammontano a 139 milioni di euro, più dei bianconeri (126 milioni) e del Milan (62 milioni).