Inter, Martinez esalta Lukaku: «Ha qualità enormi, è un bomber»

Roberto Martinez esalta Romelu Lukaku. Ecco le parole del ct del Belgio sul centravanti dell’Inter al Times.

LUKAKU – «Per alcuni calciatori vengono sempre sottolineate le cose positive, per altri invece si pone l’accento su quelle negative. Romelu è finito in questa categoria. All’Everton ha avuto due stagioni fenomenali, ma quando è andato via c’era come la sensazione che tutti volessero ricordare le volte in cui non aveva segnato. Per me è stata una cosa sorprendente, Lukaku ha qualità enormi. E’ un bomber, non può essere valutato per altre cose che non fa: non si può dire a Maradona che non fosse bravo nei tackle o con il piede destro. Romelu è un cannoniere: questo è il suo lavoro e questo è ciò che gli riesce meglio».