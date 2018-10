Inter, il Santos propone due pedine di scambio per Gabigol

Gabigol sta vivendo una grande stagione in Brasile, ma potrebbe partire. Per convincere i nerazzurri, il Peixe propone Henrique e Sasha

Gabriel Barbosa non tornerà all’Inter, ma ancora non ci sono trattative in merito al suo futuro. Questo è quanto dichiarato dal presidente del Santos, José Carlos Peres, sul quotidiano “Lance!”. «Non abbiamo nemmeno iniziato a negoziare con Gabigol. Abbiamo un caso più urgente che è quello di Dodo. Non abbiamo nemmeno iniziato a discutere degli stipendi». Per adesso, le strade per l’attuale capocannoniere del campionato brasiliano sembrano due: giocare in Europa (non in Italia) o rimanere in Brasile.

In quest’ultima eventualità, l’Inter non vuole chiaramente svendere il classe ’96, dopo averlo pagato 35 milioni due anni fa. Per questo, i nerazzurri potrebbero imbastire una trattativa sulla falsa riga di quella che portò Bentancur alla Juventus dopo l’affare Tevez con il Boca Juniors. Ausilio sembra aver adocchiato due giovani del Peixe che potrebbero arrivare al posto di Gabigol: Bruno Henrique e Ricardo Sasha. Il primo è stato capocannoniere del Santos lo scorso anno, mentre il secondo è stato acquistato a titolo definitivo dopo delle ottime prestazioni a inizio stagione. La situazione è in divenire, quel che è certo è che le strade dell’Inter e di Gabigol potrebbero non incrociarsi più.