Il futuro di Gabigol, dopo il ritorno al Santos, sarà in Europa ma non all’Inter: Germania o Inghilterra per il brasiliano

Capocannoniere del campionato brasiliano con 14 gol segnati, Gabigol sta letteralmente rinascendo in Brasile dopo la parentesi infelice all’Inter prima e al Benfica poi. Gabriel Barbosa, che è legato ai nerazzurri fino al 2021, però non farà ritorno a Milano a dicembre. Per lui si apriranno le porte della Bundesliga con l’Eintracht Francoforte che si è seriamente interessata al brasiliano. C’è da valutare, tuttavia, la variabile Kia Joorabchian agente di Gabigol che potrebbe portarlo in Inghilterra dove interessa all’Everton e al West Ham. Europa sì, Milano no. Gabigol non avrà una seconda occasione all’Inter.