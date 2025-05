Inter, obiettivo finale, Lautaro e Pavard sotto esame: chi recupera per questa sera?

Inter, 90 minuti per giocarsi la finale di Monaco di Baviera: le condizioni di Lautaro Martinez e Pavard, in dubbio per il Barcellona

Buone notizie per l’Inter alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Barcellona: Lautaro Martinez ha recuperato dall’elongazione muscolare subita all’andata e, salvo imprevisti dell’ultima ora, guiderà l’attacco da titolare accanto a Thuram. Il capitano nerazzurro, come riportato dal Corriere dello Sport, ha bruciato i tempi di recupero, sottoponendosi a un tour de force di terapie e trattamenti che gli hanno permesso di rientrare in gruppo già nell’ultima rifinitura, confermando ottime sensazioni. Inzaghi stesso aveva anticipato: «Se uno non può partire dall’inizio, è difficile che possa essere utile negli ultimi 25 minuti».

Situazione opposta per Pavard, costretto a fermarsi per il riacutizzarsi del dolore alla caviglia già durante il riscaldamento e poi rientrato a casa anzitempo. L’infiammazione non gli consente la sicurezza necessaria per affrontare un avversario rapido come Raphinha, motivo per cui sarà Bisseck a sostituirlo, replicando la formazione dell’andata. Frattesi, invece, sarà regolarmente in panchina: ieri ha svolto lavoro differenziato solo per precauzione dopo una contusione.